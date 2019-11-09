國民黨總統參選人韓國瑜爆出曾購買7200萬元南港豪宅，韓國瑜質疑個資外洩是國家機器打壓，蔡英文總統回嗆韓國瑜，「不能一直用國家機器打死人！」前總統府發言人陳以信今在臉書表示，蔡總統還記得8年前怎麼無端指控馬政府國安情蒐用國家機器打壓妳嗎？如今國家機器在蔡手中，她卻要別人「別用國家機器打死人」，請問說此話前妳可問心無愧嗎？

2012年總統大選前兩週，蔡英文陣營指控馬政府國安單位情蒐她，才讓吳敦義能搶先在她之前，拜會台中縣議員賴義鍠，綠營接著大肆批評這是國家機器介入選舉，指責為「台灣版水門事件」！

陳以信表示，當時吳拜會賴義鍠的行程早在數天前已確定，吳隨身帶的行程表上也有記載，而綠營故意顛倒前後順序，扯謊蔡英文約賴早在吳之前，藉以塑造國安監聽情蒐蔡營的假象，所幸當時第一時間澄清，當事人隔天也親口證實是吳先約的，讓此事真相大白。

陳以信說，事隔至今快8年，蔡總統對當年這個百分百的抹黑指控，還是一句道歉都沒有，現在光顧著批評競選對手，可能又故意忘掉這回事了吧。

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國家機器不能打死所有人 蔡英文再批韓「把話講清楚」

(中時 )