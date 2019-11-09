由新北市勞工局主辦的第6屆工安盃路跑活動「號召大兵工安躍進」，9日清晨在二重疏洪運動公園熱鬧登場。（新北市勞工局提供／許哲瑗新北傳真）

由新北市勞工局主辦的第6屆工安盃路跑活動「號召大兵工安躍進」，9日清晨在二重疏洪運動公園熱鬧登場，邀集2800位跑友及新北市府各局處首長共襄盛舉，在副市長謝政達鳴槍下熱力開跑，不論是挑戰10K的長途競賽組，或是享受沿途風情的3K休閒組皆齊心邁步，享受運動樂趣。

謝政達致詞表示，藉由路跑活動鼓勵勞工重視健康、多多運動，不僅挑戰自我，也能養成運動的好習慣，維持良好的體態和健康身體狀況，不僅紓解身心壓力，也能事半功倍，同時加強職場議題和工作安全的重視。

勞工局長陳瑞嘉指出，新北市工安盃路跑邁入第6年，有別於以往的路線，今年共分10K競賽組和3K休閒組，2組都能體驗全新路線與風景，賽事以「號召大兵，工安躍進」為主題，邀集所有勞工朋友化身「工安兵團」，向職場健康邁步躍進，鼓勵勞工多動多健康。

勞工局指出，跑友完賽後可獲得精心設計的完賽證明、獎牌，現場也規畫8個工安趣味展攤、舞台表演、抽獎送好禮和視障按摩等豐富活動，讓參加者在趣味中學習工作安全相關知識，落實安全職場及健康生活。

路跑活動由勞工大學老師黃嘉琪指導眾人韻律熱身，在謝政達鳴槍下開跑，包括交通局長鍾鳴時、民政局長柯慶忠、客家局長林素琴、原民局長羅美菁，以及市議員王威元、李余典、廖宜琨、李余典、黃桂蘭等人前來同樂。

(中時 )