白安日前推出新專輯《44天》，千張限量版一天內迅速完售，她8日在女巫店舉行「44天」限定演唱會，除了帶來新歌外，她日前在臉書預告會唱私人自選集，果真也重新詮釋許多經典好歌，包括蘇慧倫〈戀戀真言〉、梁靜茹〈彩虹〉和李宗盛、張艾嘉〈愛情有什麽道理〉，讓歌迷聽得入迷，白安更不小心說溜嘴，大爆媽媽料，「接下來要唱的這首歌〈愛情有什麽道理〉，我在家練唱，媽媽說那是她某一任男友最愛的歌。」此外〈彩虹〉為師兄五月天阿信所寫，白安也忍不住讚嘆「這首歌寫超好，為什麼阿信哥可以寫這麼女性的歌詞，我非常佩服。」

距離2014年「白安換房子Mini Live密室演唱會」，再度回到女巫店開唱，白安開心說「五年前我來的時候還沒發第一張專輯，那時歌寫太少還無法表演full set演出，台下大概十幾個觀眾，現在看到你們很開心。」特別自彈自唱演出〈就讓我像個孩子一樣〉、〈吾愛無愛〉、〈最想見到你〉、〈所愛之初〉、〈不安於世〉等新歌。

白安重新詮釋經典歌曲〈彩虹〉、〈戀戀真言〉、〈愛情有什麽道理〉。（相信音樂提供）

去年底剛發《1990s》，隔一年後再發迷你專輯，白安說從第一首歌到最後一首歌錄製大約經過44天，「人真的有無限潛力」，而她對於歌曲以及專輯成品很滿意，歌好聽、封面也美，台下歌迷笑虧她「自戀」，白安解釋：「因為我常常不覺得我是歌手，看著專輯的照片，不會覺得那個人就是我。」

白安用手機紀錄歌迷。（相信音樂提供）

不過女巫店名額限量且需現場購票，不少歌迷中午12點就在門外排隊，等了將近9小時，長長人龍擠爆女巫店，還有的粉絲因此沒買到票，白安深感抱歉，「我看到有人留言，為什麼沒有預售讓我白跑一趟，讓支持妳的人心碎，我真的很不好意思，要尊重女巫店傳統。」為了讓更多粉絲有機會聆聽，白安將舉辦「最想見到你」免費巡迴彈唱會，11/16 (六) 14:00 台中 審計新村、11/17 (日)16:00 台南 藍晒圖文創園區、11/24 (日) 15:00 台北 四四南村。

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