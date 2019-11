陳奕迅將在年底展開全新巡演「Fear and Dreams」,於香港開唱從12月唱到明年1月共25場,近來他積極籌備演唱會,明年有望移師台北開唱,讓許多台灣粉絲十分期待。繼陳奕迅先前在臉書發布3張和日本插畫家Noritake創作的插畫後,「Fear and Dreams」演唱會周邊產品也將以回合形式推出,第一回合預購商品,率先推出2款「Fear and Dreams演唱會主題T-shirt」,以單線簡約設計描繪出Eason樣貌,其中髮型最為神似。

談及合作原因,陳奕迅說原因很單純,純粹欣賞Noritake的畫風簡單,雖看似簡單的單線插畫,但設計相當有趣且耐看,自己很喜歡,因此特別找了Noritake合作。

陳奕迅全新巡演「Fear and Dreams」,和日本插畫家Noritake合作創作插畫,以單線簡約設計描繪出Eason樣貌,其中髮型最為神似。(環球提供)

T-shirt上頭在陳奕迅頭像上,也印出大腦圖案,當中分別有「Fear」和「Dreams」的相關詞彙,想傳達概念為「每個人腦中的想法只有自己知道,別人只能透過觀察去猜測」。陳奕迅Fear and Dreams 香港演唱會周邊產品第一回預購於11月10日至15日,出貨時間自12月9日起,線上預購數量有限,售完為止,網址請洽EASONCHAN.NET。

(中時 )