陳奕迅將在年底展開全新巡演「Fear and Dreams」，於香港開唱從12月唱到明年1月共25場，近來他積極籌備演唱會，明年有望移師台北開唱，讓許多台灣粉絲十分期待。繼陳奕迅先前在臉書發布3張和日本插畫家Noritake創作的插畫後，「Fear and Dreams」演唱會周邊產品也將以回合形式推出，第一回合預購商品，率先推出2款「Fear and Dreams演唱會主題T-shirt」，以單線簡約設計描繪出Eason樣貌，其中髮型最為神似。

談及合作原因，陳奕迅說原因很單純，純粹欣賞Noritake的畫風簡單，雖看似簡單的單線插畫，但設計相當有趣且耐看，自己很喜歡，因此特別找了Noritake合作。

陳奕迅全新巡演「Fear and Dreams」，和日本插畫家Noritake合作創作插畫，以單線簡約設計描繪出Eason樣貌，其中髮型最為神似。（環球提供）

T-shirt上頭在陳奕迅頭像上，也印出大腦圖案，當中分別有「Fear」和「Dreams」的相關詞彙，想傳達概念為「每個人腦中的想法只有自己知道，別人只能透過觀察去猜測」。陳奕迅Fear and Dreams 香港演唱會周邊產品第一回預購於11月10日至15日，出貨時間自12月9日起，線上預購數量有限，售完為止，網址請洽EASONCHAN.NET。

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