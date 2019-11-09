低薪讓不少人感嘆存錢很難，幾乎每個月都成月光族。不過，最近在日本開始流行起一個有趣的省錢辦法「無消費日」，一個月選定幾天做為無消費日，在那幾天都不能外食或購物，讓你不知不覺存下一筆錢。

根據《EsseOnline》報導，日本主婦間出現一種無痛的省錢法「無消費日」。實施該計畫的主婦，會設定1星期去採購的次數，在非採購日時，則會從家裡找出食材做三餐，如若當天有是要出門，也絕不能帶錢包，以免做出衝動購物的行為。

無消費日的省錢原理很簡單，其實就是設定幾個日子「不要放縱自己享受」而已。例如，周末的時候，你希望能去餐廳享用美食，那麼就可以訂定平日是無消費日，如此一來，在享受美好周末的時候，你也能存下一些錢。

後來也有日本主婦分享了自身經驗，因為超想去夏威夷旅行，便開始實施1個月10天的無消費日計劃，並下載各大超市的APP，累積點數換食物。且為了讓家人養成運動習慣，也設置每日步行超過1萬步，就會自動轉帳台幣140元到帳戶的功能，讓全家健康之餘也能存錢。不知不覺，她竟然就默默存到台幣4萬5，讓去夏威夷的夢想越來越近，存錢的過程也充滿樂趣，不會讓人生不如死。

(中時電子報)