三義鄉鯉魚村平埔族巴宰族過年，9日在鯉魚國小熱鬧展開，首先登場的是銅鑼舞。〔謝明俊攝〕

三義鄉鯉魚村平埔族巴宰族過年，9日在鯉魚國小熱鬧展開，長老潘大州宣讀祖訓。〔謝明俊攝〕

三義鄉鯉魚村平埔族巴宰族過年，9日在鯉魚國小熱鬧展開，南投埔里烏牛欄社巴宰族人也到場祝賀。〔謝明俊攝〕

三義鄉鯉魚村平埔族巴宰族過年，9日在鯉魚國小熱鬧展開，並舉行走鏢賽跑。〔謝明俊攝〕

三義鄉鯉魚村平埔族巴宰族過年，9日在鯉魚國小熱鬧展開，並舉辦文物展覽。〔謝明俊攝〕

苗栗三義鄉鯉魚潭村巴宰族過年

世居苗栗縣三義鄉鯉魚潭村的平埔族巴宰族，一年一度的過年活動，9日在鯉魚國小熱鬧展開，除了演出過年儀典中最重要的「銅鑼舞、牽田、走鏢」等節目外，來自南投埔里烏牛欄社的巴宰族人，苗栗後龍道卡斯族、泰安鄉泰雅族、沙麓拍瀑拉，以及遠自高雄小林村的平埔族都特地來此共襄盛舉，並帶來精彩表演，讓鯉魚潭村的巴宰族過年祭典盛況空前。

鯉魚潭村的巴宰族過年活動，從17年前恢復舉行後，為了配合現今民眾生活作息，選定每年11月的第2個星期6，在鯉魚國小大操場舉行，慶祝儀典中，首先上場的是銅鑼舞及牽田，接著由長老宣讀祖訓、致歡迎詞，族人大合唱，壓軸節目之一就是走標活動。

另外，主辦單位並在巴宰族群文化聚會所，展示巴宰族相關古文書文物等文史資料、傳統竹編捕魚器具和早期農耕與生活器具，邀請社會大眾一起來認識巴宰族，體驗巴宰族的傳統文化。

為了讓當地鯉魚國小學童從小就認識巴宰族文化，所以從7年前起，校方就安排全校學童參加過年祭典至今，並表演舞蹈。今年的過年祭典除了南投埔里愛蘭村烏牛欄社巴宰族人，另外還有沙麓拍瀑拉、後龍道卡斯和高雄小林大武壠等平埔族群，以及泰安鄉泰雅族等原住民族群前來共襄盛舉。三義本地的雙潭、雙湖社區發展協會及台中后里眉山社區也都提供歌舞表演帶動現場氣氛，各族群共同參與代表著族群和諧，巴宰族也透過辦理過新年活動，凝聚族人向心力，找回更多失落的過去，復振傳承族群文化。

苗栗縣巴宰族群協會理事長潘英琦表示，巴宰族對內是促使族親積極學習巴宰語言以及重視技藝文化傳承，對外則是希望讓更多人認識巴宰族，得到社區民眾、學校和公部門的認同與重視，不論對內對外，都是巴宰族未來要繼續推展的重要文化發展工作。

(中時 )