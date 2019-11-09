賴清德（左二）9日到新竹市力挺黨籍立委參選人鄭宏輝（右二）。（陳育賢攝）

賴清德（左二）9日到新竹市力挺黨籍立委參選人鄭宏輝（右二）。（陳育賢攝）

賴清德（左二）不忘替初選的競爭對手蔡英文拉票，拜託大家1票投蔡英文，1票投鄭宏輝，1票投民進黨。。（陳育賢攝）

賴神竹市力挺鄭宏輝

前行政院長賴清德9日在民進黨總統黨內初選過後首次來到新竹市力挺黨籍立委參選人鄭宏輝，賴清德並與立委柯建銘、市長林智堅合體，在百工百業做伙相挺鄭宏輝大會中不僅要大家一定要保住竹市延續柯總召的這唯一1席立委，也要讓蔡英文順利連任。

賴清德今天是在其黨內初選過後，首次來到新竹市，其一到場就受到新竹市鄉親熱烈歡迎，賴清德表示，過去2、30年來，大家支持柯總召進入國會，一直以來都是大家誇獎的最佳立法委員，他是新竹市的守護神，而市長林智堅則是5星市長，我們對柯建銘有信心，對他從2、30年前就跟著踏入政治、提攜的林智堅也有信心，這次他欽點接班的鄭宏輝未來絕對也是第1名的立法委員。

鄭宏輝是新竹中學畢業，又是台大的政治學士，研究所也是念政治的，是政治正科班出身，大家一定要支持他。

而鄭宏輝是大家的「兄弟」，他擔任東區守望相助隊的隊長、義消的總隊長，又是中華大學的老師，勤愛基層、熱心公益又有學識，未來他進入立法院，絕對能夠繼續協助林智堅推動市政與建設。

賴清德說，鄭宏輝經歷完整、經過考驗，他也做過市黨部的主任委員，阿扁選總統的時候，鄭就做過新竹市的競選總幹事了，這樣完整的經驗，是他近來助選對象中，經歷最好的，未來鄭宏輝進入立法院一定是急戰力，一定能發揮關鍵的力量。

鄭宏輝則表示，1個專業政治人物除了要發現問題也要解決問題，他在新竹市20多年，過去在新竹市，未來仍將新竹市繼續努力，與市長林智堅一起打拚，替新竹爭取更多的建設和福利，讓大家過更幸福的生活。他更不忘替初選的競爭對手蔡英文拉票，拜託大家1票投蔡英文，1票投鄭宏輝，1票投民進黨。

今天下午的民進黨百工百業挺宏輝造勢大會，除了立委柯建銘、市長林智堅另還有包括有黨籍6位市議員、多位里長到場力挺，現場更有173各後援會成立，數千人齊喊「凍蒜」聲不斷，場面氣勢驚人。

(中時 )