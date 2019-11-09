味全龍隊洪瑋漢在12強中華隊自辦熱身賽中，對中華隊終結者陳鴻文手中敲出二壘安打，繳出單場雙安好表現。洪瑋漢表示加入龍隊後，長打火力漸漸突出，現階段目標要站穩第一棒核彈頭角色，帶領學弟們持續進步。

上月28日12強中華隊自辦熱身賽中，中華隊在比賽後半段借將投手給龍隊，並在8、9兩局演練突破僵局，9局下半中華隊派出陳鴻文關門，不過遭到龍隊吳睿勝、曾傳昇、洪瑋漢連3支二壘安打單局攻下4分，終場味全龍8比5擊敗中華隊。

其中洪瑋漢單場雙安且都是二壘打表現最佳，談到對戰陳鴻文，洪瑋漢表示雖然對手是富邦悍將當家終結者，不過上場仍以平常心看待，剛好直球在設定範圍內，才能有好表現。

洪瑋漢在大學時是短程攻擊型態的打者，加入味全龍之後，在教練團以及打擊教練張泰山的協助下，修正打擊姿勢及技巧，長打火力漸漸展現出來，目前出賽大多擔任球隊第一棒，洪瑋漢給自己設定目標，「冬盟快到了，這段時間就是教練團對我們的考驗，希望在第一棒能有所發揮，展現腳程及高上壘率，站穩先發。」

(中時電子報)