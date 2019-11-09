韓國瑜呼籲基隆鄉親大團結，讓韓國瑜當選總統、宋瑋莉進入立法院。（許家寧攝）

聖安宮為大甲鎮瀾宮分靈，為基隆仙洞地區媽祖信仰中心。（許家寧攝）

國民黨總統參選人韓國瑜下午至基隆媽祖廟聖安宮參拜，韓國瑜說副手名單大概已經確定，希望是熱愛中華民國、有責任感，願意對土地無私付出，有國際觀與治理能力，很快就跟大家報告，他笑說總統是禿頭，副手絕對不會是禿頭「頭髮一定會比我多」。

韓國瑜表示，基隆不僅美食好吃、鄉親熱情，每個鄉親眼睛都特別亮，聖安宮還有悠久歷史，民國60幾年修築麥帥高速公路，當時從大甲鎮瀾宮分靈到基隆，成為當地民眾信仰寄託，今天來這裡祈求媽祖，保佑讓台灣，風調雨順、國泰民安。

韓國瑜說，風調雨順靠老天爺、國泰民安靠自己，除了老天爺幫助 一半靠天一半靠自己，他問在場支持者「全台灣最黑是誰﹖」他呼籲總統大選，拜託鄉親全力支持韓國瑜，也要讓宋瑋莉高票當選進入國會，讓台灣安全，人民有錢。

對於郭宋配傳聞，韓國瑜說，民主社會國家，只要願意來參選，爭取為人民服務，他都樂觀其成；也希望民進黨或其他候選人包括自己在內，能不能好好示範一場優質的民主政治選舉，讓華人世界感到驕傲，如果有其他組人選，我樂觀看待、我們公平競爭。

韓國瑜說，大家漂漂亮亮、大大方方、堂堂正正把政見講出來，不要沉溺在抹黑、造謠互相指控，搞小動作，對於媒體詢問，副總統人選是張善政嗎？韓國瑜說，很快就跟大家報告，過兩天就會知道，我已經講過了，絕對不會是禿頭。

(中時 )