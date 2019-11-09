柯文哲9日上午前往土城與郭台銘會合，共同為郭家軍的李縉穎成立競選總部站台。但下午被問到李的競選總部很寬敞、很漂亮，不像民眾黨子弟兵蔡宜芳一樣，柯先質疑「有嗎？」接著脫口表示「我一直覺得選舉費用太高，是台灣政治敗壞的開始」，所以他都會壓低費用。

柯文哲下午2時在台大校門口與市府顧問蔡壁如、民眾黨立委參選人張幸松、蔡宜芳合體，和支持者騎著菜籃車由行到文山區木新區民活動中心，出發前柯文哲還表示，明年還要騎一日雙塔。

柯在抵達目的地後受訪表示，要騎一日雙塔並不簡單，「那車子有特別設計」，還要以標準動作bicycle fitting，先在上面騎一個鐘頭後算出所有參數，要完全量過參數、要設定，「要騎到幾百公里一定要科學」。柯說明年確實有想去騎，但可能把目標放在比較容易的一日北高，日期還是挑在二二八。

對於觀傳局長劉奕霆、學姐黃瀞瑩在台北電台邀請基進黨立委參選人陳柏惟上節目「教台語」，引發民眾黨「小雞」眾怒，甚至質疑是扯後腿，柯文哲表示這就代表他「太公開、太公平」，他也再度自詡「我是最黨政分離」，不會用台北電台去做自己的廣告。

柯文哲說，雖然不是說候選人都不能上，但要邀請上節目要師出有名，要有reasonable、合理的理由，至於為何要陳柏惟上台北電台，柯回「你這要問大熊（劉奕霆）」。

柯文哲強調，「我對這種事不太管」，他自稱自己是亞當史密斯的信徒，只要每個人做最喜歡做的事，每一個人把工作做好，合起來就是公家最大的利益。

對於上午參加的李縉穎競選總部裝潢很漂亮、很寬敞，柯文哲先回問「有嗎？」並表示「不同的錢有不同的做法」，但柯接下去卻說「一直認為選舉費用太高是台灣政治敗壞的開始」，因此都會想辦法壓低選舉費用。

外傳蔡壁如將進入民眾不分區名單，柯文哲表示，民眾黨第一次要進立法院，還是要有個組織，但八成定案的不分區名單中，上面的人士「真的是海選、大部分來自台灣各地海選」。他也坦言但這種海選有個缺點，有人說是烏合之眾，彼此都不認識，還是有人要負責，像台灣話把人「箍」起來，還是要把蔡壁如調近去，不然就每個都不認識，但對於蔡壁如排不分區名單第幾名？柯表示，現在要猜安全名單不準，要到封關前十天看比較準。

柯上午幫郭家軍站台，媒體詢問因為下午人數少很多，未來是否為邀郭台銘為民眾黨站台？對此柯表示，「老實講財力還是差很多」，但郭董也是國際大老版，最近又要去美國做什麼，可以輔選的時間沒有那麼多，但郭董還是有講可以幫忙，蔡壁如應該會跟蔡沁瑜敲時間。

(中時 )