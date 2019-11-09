炎亞綸近期錄製WeTV《演員請就位》，盼自己15年的戲齡能打破歸零，不少朋友得知後反應「你很大膽」，慎至告誡他「可能會失去所有」，但炎亞綸仍然勇於嘗試，在節目中選擇指導導演時，毫不猶豫選了國際名導陳凱歌，他盼透過導演調整，讓自己對於演員觀念更宏觀「不一定眼的讓大家喜歡，但要用最真誠的情感，演的自己也願意相信」。

炎亞綸參與《演員請就位》成功晉級次輪。（晴空鳥提供）

在節目中第一輪PK中與汪鐸較勁，炎亞綸扮夯劇《琅琊榜》裡的靖王蕭景琰，這堪稱是他首次演出古裝劇，陳凱歌對於兩人不分伯仲的好評價，一度無法做出選擇，2人落入「待定區」狀態，經過加賽演出，炎亞綸順利晉級下一輪。陳凱歌誇炎亞綸是一位聰明的演員，認為「偶像型演員容易犯糊塗，當你邀他演戲時，他簡直對演戲一竅不通，但炎亞綸絕對不是這樣的演員。」言談中流露出對炎亞綸演技與態度的好評價。

炎亞綸參與《演員請就位》扮琅琊榜靖王。（晴空鳥提供）

炎亞綸坦言，第一次被陳凱歌導演執導，原以為他會很嚴厲，沒想到凱歌導演德高望重，卻相當可愛，指導時胸有成竹地給予你明確方向，只要照著他的方向去做，就能將角色精湛的詮釋。此外陳凱歌導演有與參與演員一對一面談，更問，「有沒曾想放棄過？」讓他回憶起，曾在籃球場上叱詫風雲，受傷後歷經兩次開刀，當下判斷自己可以繼續打，但卻每打一次就受傷，只好毅然決然放棄自己熱愛的運動，「放棄需要有很大勇氣，當演員需要長期維持良好健康，因此選擇放棄靠打球來運動。」

炎亞綸參與《演員請就位》獲國際名導陳凱歌稱讚。（晴空鳥提供）

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