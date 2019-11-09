巴西最高法院法官8日批准釋放原在監獄服刑的前總統魯拉。阿根廷左派準總統艾柏托與準副總統費南德茲，推特發文表慶賀，這項舉動預料將使兩國關係惡化。

巴西前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）因貪汙和洗錢罪名入獄服刑580天，巴西最高法院8日推翻二審入獄釋憲，下令釋放魯拉。消息傳出，阿根廷左派總統當選人艾柏托（Alberto Fernandez）與副總統當選人費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）皆在推特發文，慶祝這位巴西前總統重獲自由。

根據阿根廷號角報（Clarin）報導，艾柏托的總統選舉小組證實，艾柏托將邀請魯拉以國家元首身分參加阿根廷12月10日新總統就職典禮。

艾柏托和費南德茲都是長期主張釋放魯拉的捍衛者。媒體指出，艾柏托多次爭取釋放魯拉，還在競選期間到監獄探視魯拉，現在更大力慶祝魯拉重獲自由。此舉將引起魯拉的政敵、巴西現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的憤怒，導致兩人未來關係更緊張，造成阿根廷與巴西關係更惡化和複雜化。

波索納洛公認是艾柏托、費南德茲所屬左翼基西納派的（Kirchnerismo）反對者，他支持現任總統馬克里（Mauricio Macri）連任。他在選前曾表示基西納派再次掌權將使南方共同市場（Mercosur）處於危險中。

艾柏托勝選後，巴西與阿根廷兩邊關係也開始出現緊張。波索納洛曾表示對艾柏托的勝利「感到遺憾」，「阿根廷做出壞的選擇」。他日前已表示不參加艾柏托的總統就職典禮。1081109

(中央社)