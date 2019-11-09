市長侯友宜9日前往視察並表示，4年內將再新建30座全智慧停車場，新增1萬256個汽車位和3579個機車位，打造新北市為「智慧交通城」。（新北市交通局提供／許哲瑗新北傳真）

侯友宜今前往視察板橋音樂公園地下停車場工程進度，並指示交通局在施工期間除了維護周邊環境清潔外，更要關心居民權益，將施工影響降到最低。（許哲瑗攝）

侯友宜今前往視察板橋音樂公園地下停車場工程進度，並指示交通局在施工期間除了維護周邊環境清潔外，更要關心居民權益，將施工影響降到最低。（許哲瑗攝）

新北市人口稠密，不少地區停車位供不應求，市府去年9月動工闢建板橋音樂公園地下停車場，將新增511個汽車位、100個機車位，力拼明年6月完工，盼解決周邊違停問題，市長侯友宜9日前往視察並表示，4年內將再新建30座全智慧停車場，新增1萬256個汽車位和3579個機車位，打造新北市為「智慧交通城」。

板橋音樂公園原為北台灣首座遊樂園區「大同水上樂園」舊址改建，不過周邊停車位難求，導致違停亂象四起，讓居民怨聲載道，市府斥資6.85億經費興建地下3層樓的停車場，目前工程進度超前達55％，侯友宜今前往視察，並指示交通局在施工期間除了維護周邊環境清潔外，更要關心居民權益，將施工影響降到最低。

侯友宜指出，新北市府將在4年內再新建30座全智慧停車場，除了採自然通風及採光，達到節能功效，場內也提供電動車免費充電的綠能服務，並導入車牌辨識系統、車位在席及智慧尋車等全智能停車服務，搭配行動支付等多元繳費功能，打造新北市為「智慧交通城」。

交通局長鍾鳴時說，新北市人口稠密，目前全市僅18座智慧停車場，占整體立體停車場21％，除了今年獲前瞻經費核定的22案外，另有4案仍在積極爭取中，預計4年內加緊腳步，將全市共112座立體停車場，朝智慧化發展。

(中時 )