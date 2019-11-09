國民黨新北市第一選區立委參選人洪孟楷上午舉辦淡水競選總部成立大會。（譚宇哲攝）

國民黨新北市第一選區立委參選人洪孟楷上午舉辦淡水競選總部成立大會。（譚宇哲攝）

洪孟楷在妻子與前行政院長江宜樺陪同下進場。（譚宇哲攝）

新北市長侯友宜假日輔選模式啟動，今天上午到淡水為國民黨新北市第一選區立委參選人洪孟楷站台，侯友宜進場時展現最強母雞的超高人氣，短短不到50公尺的進場路線，在群眾簇擁下走了近5分鐘，也印證侯日前所說「市政做得好，支持誰才有意義」。

國民黨新北市第一選區立委參選人洪孟楷上午舉辦淡水競選總部成立大會，前行政院長江宜樺、侯友宜、朱立倫、韓國瑜北部辦公室副執行長許淑華、前國民黨副主席林豐正、國民黨中央委員連勝文、國民黨新北市黨部主委李乾龍及新北市議員陳偉杰、鄭戴麗香、蔡錦賢皆到場力挺，現場湧入近千人。

朱立倫致詞時細數新北市長任內淡水多項建設，鋪陳淡水願景，他說，國民黨要發展生存，一定要有年輕世代，洪孟楷雖年輕，但學經歷豐富，腳踏實地，絕不是靠父母，希望大家支持，讓淡水建設延續。

侯友宜致詞時表示，洪孟楷雖然年輕，但能用認真打拚的態度，贏得市民認同，他最認同洪孟楷不曾口出惡言，希望選民給予支持，讓洪孟楷在中央問政也與地方合作，相信包括淡水北側道路、淡江大橋、林口往八里105市道環狀高架橋等建設，後續都能有更好發展。

洪孟楷表示，感謝所有支持者，更感謝妻子一路相伴，讓他能無後顧之憂的為地方付出，他強調，自己打的是一場陽光正面選戰，懇託大家支持他進入國會，讓淡水地區的發展能夠中央地方一條心，爭取更多地方建設。

(中時 )