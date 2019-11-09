竹文化展現絲竹之美。（台大林管處提供／廖志晃南投傳真）

台大林管處在溪頭舉辦「森活樂．竹同遊」竹文化節。（台大林管處提供／廖志晃南投傳真）

台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處，在溪頭舉辦「森活樂．竹同遊」竹文化節，以各式創意DIY、森林市集與竹藝大街，以及露天電影院，邀請民眾一起同樂。

台大林管處長蔡明哲表示，今年竹編裝置藝術特別邀請「盛之華台灣竹藝館」竹藝大師徐暋盛創作，將竹編熱氣球與藍染布結合，展現多樣式的編織工法，飛起的不只是夢想也是竹藝術之旅開始，因此命名為《飛翔熱氣球》。

蔡明哲表示，今年活動主題為「森活樂．竹同遊」，除了竹文化的推廣，還將森林的元素納入，邀請台大林管理輔導的社區，及林務局的森林市集攤商共襄盛舉，藉此推廣友善環境、綠色小農、森林周邊社區特色產品、國產材竹木產品、森林療癒、創新林產技術等，讓更多人知道台灣有很多為環境而努力的人，也有很多創新的國產材商品。

9日晚上在溪頭園區漢光樓草坪區，上映露天電影院《美力台灣》紀錄片，以獨家技術使用無線耳機，以不危害森林生態的前提下，讓民眾輕鬆觀看電影；該片記錄10個瀕臨消失的台灣美景、100個被遺忘的傳統匠師，讓大眾認識台灣的另一面向。

同時在溪頭園區森林生態展示中心2樓，展出《話竹─吳明錩竹藝創作個展》，讓民眾欣賞竹工藝之美。

(中時 )