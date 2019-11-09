外傳親民黨主席宋楚瑜和鴻海集團創辦人郭台銘可能「郭宋配」，參選明年總統大選，總統府秘書長陳菊9日受訪表示，她還沒看到這消息，外界情勢一直都在變化，相信蔡英文總統的團隊一直非常努力，能了解台灣未來的重要性和發展，相信台灣人民會支持小英連任，她對蔡團隊非常有信心。

民進黨立委參選人與蔡英文總統的聯合競選總部陸續成立，總統府秘書長陳菊今回防高雄，馬不停蹄跑了立委賴瑞隆、許智傑的場子，也陪林岱樺到廟宇參拜，午後趕往台東繼續幫小英拚選舉。

陳菊接受媒體訪問，被問及不接小英競總主委？陳再次重申，她是總統府秘書長，若接該職，可能會被外界質疑，但她會全力輔選，她戰戰兢兢維持行政中立，輔選時假日不用請假，遇上班時間就會請假。

另對於傳出郭台銘可能重披戰袍爭取和親民黨主席宋楚瑜搭檔？陳菊指出，外界情勢一直都在變化，但她相信蔡英文總統的團隊，強調「我們一直非常努力，了解台灣未來重要性與發展，任何挑戰我們都必須面對，但我們對團隊、台灣人民非常有信心」。

陳菊表示，對台灣人民非常有信心，相信大家會支持蔡總統，蔡維護台灣主權跟安全，維護台灣自由、民主，就是好幾代人努力才有今天的民主成果，大家要珍惜；不過，不管怎麼樣，「大家心頭抓乎定，我們會更努力」。

至於民進黨是否下周將宣布「蔡賴配」，陳菊說，「她不清楚此事，因為這是總統的權力，蔡總統一定會在適當時間和台灣社會說明清楚，未來誰和她搭配」。

(中時 )