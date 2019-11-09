【#庶民吃美食】挺韓雪莉奶奶帶路吃美食-新北腿庫飯EP01

傳親民黨黨主席宋楚瑜將5度出征！2016年宋搭檔徐欣瑩參選正、副總統，拿下157萬票佳績，宋動向也成2020大選焦點。自掏養老金挺韓爆紅的「庶民王奶奶」，曾是宋粉卻早已寒心，一聽到宋又要選總統，大叫一聲「吼！」直言上次的157萬票，是藍營討厭前總統馬英九跟國民黨才投給他的，他千萬別再想著這些票，這次絕對不可能了！並向杏仁哥喊話，盼自己也能到造勢現場擺攤義賣，為韓國瑜盡一份心力。

王奶奶接受《中時電子報》專訪，當記者問到對宋楚瑜再度參選的看法，王奶奶立刻皺眉發出一聲「吼！」大罵：「不用講他！一講他我就一肚子火！」平復情緒後，王奶奶感嘆：「憑良心講，宋楚瑜當宋省長那時候，我真的很喜歡他！每一樣我都捧他！但是，舞台到的時候，應該下來就應該下來，不要每次都要選！真的！不知怎麼講他！真的！以前親民黨的我都跟著跑的！可是你該下台就要下台！」

宋楚瑜應不應該再戰2020？王奶奶再三喊話：「不應該！不應該！該學學嚴家淦、李元簇，你看看！他們一下台就是……要很漂亮很漂亮的下台才對。」至於宋再戰，能否再獲157萬票？王奶奶直言：「不會啦！他一直想到他上次有100多萬票，我跟你講，那時候是因為馬英九、國民黨讓人討厭，所以朱立倫真的講也是給拖累了，不然不會輸300萬票啦！不可能的事啦！現在韓國瑜出來，宋楚瑜還想拿這個票，不可能的事啦！以前人家是討厭國民黨，不想投國民黨才投給他的啦！不要一直想這100多萬票，不可能的事啦！」

對於韓國瑜選情看法，王奶奶用閩南語大喊：「吼吼吼真放心！好放心！吼我好放心！」並拿起自掏養老金研發義賣挺韓的「總統餅」與「國旗手環」，向杏仁哥喊話：「奶奶要出征去賣這個囉！給我留個攤位，我響應你！讓我盡一點心力喔！不然憑良心講，我年紀大了不太能站久，但是我真的很有這個心！讓我去現場感受感受！」

(中時電子報)