台灣海拔最高的合歡山馬拉松賽，9日在清境那魯灣民宿前廣場開跑，共有來自全台百餘支菁英路跑隊伍、2100人參賽，選手在雲端邁開腳步，登上東南亞景觀公路最高點─海拔標高3275公尺的武嶺。

南投縣副縣長陳正昇表示，歡迎選手在比賽結束後，留下來多住幾天，到南投各著名風景區旅遊，品嘗在地小吃，回程時採購農特產品伴手禮，留下美好回憶。

主辦賽事的台灣謙信越野馬拉松協會會長吳朝陽表示，合歡山清境─武嶺台14甲線沿途美景令人讚嘆，是國際馬拉松選手最嚮往的路線，當地還有優質的民宿產業，也是空氣最優良的跑線，不過，因為海拔高，難度相對提高，因此提醒選手在跑路過程中，要特別注意自身安全。

今年參加合歡山馬拉松人數，分別是全程馬拉松44.5公里1000人、半程馬拉松27公里600人、14.5公里500人，共2100人參加；為使選手適應高山氣候，主辦單位要求選手於11月8日完成報到，選手及家眷入住清境，有助觀光產業發展。

(中時 )