潘嘉麗（Kelly）推出最新單曲〈唯一的理由〉邀請周定緯男女對唱，站在身高181公分的周定緯旁，潘嘉麗看起來格外小鳥依人，在MV中兩人額頭碰額頭的浪漫戲碼，看來格外登對。巧的是雙方都是選秀比賽首屆亞軍的背景，潘嘉麗是「新加坡絕對Superstar」首屆第2名，周定緯則是「超級星光大道」第一季亞軍，從外型到聲線相當速配，新曲更將成為2019最新婚禮對唱情歌。

潘嘉麗和周定緯合唱新單曲〈唯一的理由〉，兩人在MV中許多親暱互動。（摩得娛樂提供）

但其實籌備過程起初並不順遂，潘嘉麗去年偶然聽到這首由Calum Scott與Leona Lewis合唱的〈You Are The Reason〉，便和公司討論希望能翻唱，不料申請版權屢遭拒絕，整整一年多次申請下，終於打動老外的心，拿到版權當天潘嘉麗還開心到跳起來。

潘嘉麗（Kelly）邀周定緯合唱新單曲〈唯一的理由〉，MV中披上婚上讓她直呼「想婚了」。（摩得娛樂提供）

潘嘉麗表示，熱愛這首歌曲原因，是它描述「堅持下去，是因為你從對方感受到的愛超越其餘一切」，也因此她打從一開始決定翻唱就希望是合唱版本！又說：「不管遇到什麼事，彼此都是唯一的選擇，唯一的理由。我喜歡這歌裡正面的理念。」華語市場上現在很少正面又溫暖的情侶對唱歌曲。潘嘉麗笑說：「我想做一首充滿愛的合唱曲，像情侶之間的對話，給予彼此承諾的一首歌曲！」

但除了申請版權拖延了一年之久，連拍攝MV也遇到颱風，原先安排在戶外取景只好改成室內。MV中兩人穿上婚禮LOOK的服裝，當兩人十指緊扣，現場瞬間充滿浪漫氛圍，而當兩人頭碰著頭時，全場都籠罩在粉紅泡泡之中，連工作人員都讚嘆「好像在拍攝一對準新郎新娘的結婚特輯」，被問到何時披嫁紗？潘嘉麗表示，2017年拍攝微電影《結婚倒數180天》曾穿過一次婚紗，「這次MV的歌曲跟投入的情緒，更讓我有想婚的念頭。」〈唯一的理由〉MV已在潘嘉麗YouTube官方頻道首播。

(中時 )