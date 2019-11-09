蔡英文總統今出席2020蔡英文總統連任全國扶輪之友後援會成立大會，她致詞時表示，有人說美中貿易戰所以台灣受益，但是受益不是天上掉下來，一定政府在面對局勢轉變，在變動局勢當中掌握機會、抓對方向，化危機為轉機，讓台灣經濟持續成長，過去三年打下基礎會是未來四來發展的好基礎。

此外，日前國民黨總統參選人韓國瑜酸綠營縣市長「白白胖胖」，外界認為，白白胖胖代表之一，應該包括桃園市長鄭文燦，鄭今也出席這場活動，蔡總統看到在一旁鄭文燦，打趣說，「你跟我一樣白白胖胖」，因此要鄭文燦也要去助選。

總統說，這三年多執政雖然是比較艱辛困難的過程，打基礎的三年過了以後，可以看到好的結果已經是一樣一樣展現出來，現在行政團隊，非常成熟、有經驗，反應速度很快，決策也很決斷的團隊，這麼好的團隊，是不是再給這個團隊四年好不好？

她說，台灣近年來經濟表現，確實比其他同等級國家好，國際經濟環境不確定因素那麼多情況下，但是台灣都一直在上修，經濟成長超過預期，今年第一季到第三季都是四小龍第一。

她指出，大家都知道這段時間台灣投資非常多，這些投資會使經濟發展有一股非常強大動能，支撐未來好幾年經濟發展，現在台灣確實是令人期待的台灣，為什麼這麼多人願意來台灣，他們覺得台灣穩定、人民勤奮、教育環境良好，人才多。

她表示，台灣是民主國家，有民主、自由，是這階段以至於下階段高階人才最重視，各式各樣人才都會來到台灣，將會是台灣經濟發展最重要來源，台灣人要格外珍惜自己的民主跟自由，這是台灣最大資產，要守護這個資產，讓世世代代台灣人都擁有。

她指出，2020選舉最重要意義，這一代台灣人都有共同責任就是守護台灣民主，把經濟、國防做好，有國際友人給予最強支持，這才是台灣守護民主生活最重要。民主國家最重要的一件事情就是投票，每四年一次投票就是人民意志展現的時候，人民集體展現意志，展現台灣人在關鍵時刻選擇哪個價值，四年一選舉是台灣人都有義務要投票，把票投出來，意志展現出來，讓世界看到台灣人守護台灣的決心。

她表示，投票是展現台灣人集體意志最重要的時刻，不能向國際社會表達錯誤訊息，台灣人有決心保衛主權和國家，再給她四年，台灣一定更安全、國力更強、競爭力一定更強，社會照顧一定更完整。

(中時 )