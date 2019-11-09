中國醫藥大學附設醫院日前與台灣微軟簽訂「藥物研發、臨床試驗文件辨識與分析，智慧醫院發展」合作意向書，盼透過攜手合作邁進醫療智能4．0時代，導入人工智慧（AI）醫療，升級AI醫院，加速台灣醫療發展，成為全球智慧醫療的標竿。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，台灣具備世界一流醫療水準且健保制度完善，擁有完整科技產業鏈做後援，適合發展AI醫療。AI門診服務包括，含骨齡判斷、精準醫療、各類醫療影像判讀，成立「智慧醫療科技創新中心」，全力發展藥物研究與預防醫學。

微軟亞太區總裁賀樂賦（Ralph Haupter）指出，亞洲作為AI發展的前哨站，與中國附醫的合作，整合微軟總部研究院以及台灣微軟的資源，希望集結世界頂尖的技術，協助台灣成為全球智慧醫療的標竿。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽說，2016年起，積極推動AI科技的進程，邁向「人工智慧醫療」里程碑，「智慧醫療科技創新中心」的成立，與微軟合作，讓藥物研發、臨床試驗文件辨識與分析、智慧醫院發展加速推動。

(中時 )