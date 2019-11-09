少子化造成中學招生直線下降，國立學校也得走出校園與社區互動，成大附工校慶前首次發動電機科、機械科與建築科共30名師生，9日到富裕里社區擔任一日志工，各科學生發揮所學，協助整理學校附近公園與路緣鋪平，為學校打好形象招生。

南部中學近年因少子化招生問題嚴重，台南市東區長榮中學因招生不足，學生數驟降，日前才發生教職員欠薪爭議。國立的成大附工屬夜校，學生多為在職生，近年學生數也下降，全校8科3個年級僅剩240人，平均每班10個學生，學校開始走入社區服務，重視形象招生。

成大附工11日校慶，9日受校友富育里長董進龍邀請，挑選電機科、機械科與建築科共30名師生進行首次到社區志工服務，各科發揮所學特長修繕社區公園，建築科學生負責道路鋪平，電機科學生安裝馬達與水管，機械科學生更換防撞膠條，師生一起動手，為學校與社區營造良好共存關係，增添日後推動招生的條件。

董進龍對學弟妹們奉獻假日，走進社區服務的精神表達感動。校方希望透過志工服務，學生走出校園貢獻社區，為學校宣傳，也培養同學利他精神與學以致用的態度。

(中時 )