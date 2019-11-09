民眾現場體驗縫紉課程。（譚宇哲攝）

新北市勞工局今天在三重體育館舉行108年度職訓成果展，現場有美容職類結訓學員提供臉部穴道按摩及造型體驗、坐月子班結訓學員分享產婦膳食、餐飲職類結訓學員提供關東煮、綠豆糕、茶飲等美食，還有下午茶點示範秀、打卡抽大獎及各式DIY體驗，吸引不少民眾到場參與。

新北市勞工局長陳瑞嘉與勞動部勞動力發展署長黃秋桂也到場鼓勵職訓學員，2人一齊手持奶油袋，在直徑100公分超大藝術蛋糕上寫下「就事職得」四字，祝福職訓學員開啟美滿職涯。

陳瑞嘉表示，針對勞動市場低薪及失業問題，透過職訓，可協助失業或待業勞工學習專業技能，以順利進入職場，勞工局每年都有依就業市場需求及產業發展規畫職訓，提供勞工朋友訓練資源，並於訓後輔導就業或創業，訓後就業率已達69％以上。

黃秋桂表示，職業訓練不只協助失業者學習專業技能及順利就業，也能讓在職勞工提升工作技能、習得新的一技之長，甚至有助於與未來趨勢接軌，未來期待有更多與新北市合作的機會。

勞工局表示，明年度也將有辦理各式職訓課程，有興趣參訓的民眾，可透過新北勞動雲「職訓補給站」了解職訓課程訊息。

(中時 )