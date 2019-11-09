恆春半島龍鑾潭溼地保育良好，一直是猛禽過冬的最佳棲息地，而今年更是出現稀客「西方澤鵟」。（鳥友吳嘉錕提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春半島龍鑾潭溼地保育良好，一直是猛禽過冬的最佳棲息地，而今年更是出現稀客「西方澤鵟」。（鳥友吳嘉錕提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春半島龍鑾潭溼地保育良好，一直是猛禽過冬的最佳棲息地，而今年更是出現稀客「西方澤鵟」。（鳥友吳嘉錕提供／謝佳潾屏東傳真）

史上首見！恆春半島龍鑾潭溼地保育良好，一直是猛禽過冬的最佳棲息地，而今年更是出現稀客「西方澤鵟」，牠未列入台灣鳥類名錄，只出現在1865年的文獻中，無標本與照片，直至月前被民宿業者吳嘉錕拍到並獲專家確認後，終為西方澤鵟雄成鳥到訪台灣留下紀錄。

屏東鳥會指出，西方澤鵟與東方澤鵟不同，牠分布於中亞、南亞、歐洲和非洲，在東亞的紀錄非常少，台灣史上僅在1865年的文獻中有提到台灣博物學開創者斯文豪氏在高雄記錄過西方澤鵟，但毫無證據，直到今年10月吳嘉錕拍到2隻打架的澤鵟，才有了首筆紀錄。

吳嘉錕把在龍鑾潭北岸溼地拍到的照片分享到臉書後，被眼尖的資深鳥友發現其中一隻羽色與常見的東方澤鵟明顯不同，懷疑是文獻中說的西方澤鵟，而經現任台南市野鳥學會理事長潘致遠確認後，確定就是西方澤鵟雄成鳥。

鳥會說，西方澤鵟在分類上是鷹科鷂屬，體長43至54公分，翼展115至145公分，雄鳥頭部淡褐色，有明顯的顏盤，胸腹部有稀疏的褐色縱斑，腹部褐色較胸部明顯，背部及翼覆羽形成褐色的三角形區域，翼前緣有淡黃色斑塊，次級飛羽及尾羽灰白色，體上黑白褐3色分明。

鳥會強調，其實西方澤鵟雄成鳥的羽色辨識度高，但因過去沒有相關紀錄，所以一般較不會把牠列入考慮，此外，這種「迷鳥」也是以幼鳥或亞成鳥居多，非常少出現雄成鳥，如日本唯一的西方澤鵟紀錄就是幼鳥，因此這次牠的到訪實屬可貴。

(中時 )