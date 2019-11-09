徐榛蔚感謝高爾夫協會理事長王政松大力支持花蓮高爾夫球向下紮根。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

中華民國高爾夫協會捐贈花蓮縣17所國中小高爾夫球桿1161支。花蓮縣推動花蓮縣青少年高爾夫培訓計畫，今年度有8所國中及12所國小獲體育署經費補助在校內發展高爾夫社團，另3國小獲補助成立校隊。縣長徐榛蔚感謝這次捐贈，讓投入運動的孩子能使用合適的球桿進行訓練，未來在各項賽事上發光發熱。

高爾夫協會理事長王政松，也是今年全國唯一以個人身分，榮獲教育部體育署頒布個人獲體育推手獎贊助類金質獎，他舉辦裙襬搖搖名人賽，邀請世界一流女子高爾夫球選手來台，與我國選手交流切磋球技、以球會友，讓世界看見台灣。

徐榛蔚表示，花蓮縣政府致力推動基層體育的發展，近年積極推動花蓮縣青少年高爾夫培訓計畫，107學年度計有8所國中及12所國小獲體育署經費補助在校內發展高爾夫社團，另有東竹國小、玉東國中及海星國小獲補助成立校隊。在花蓮參與青少年高爾夫培訓計畫的學生皆可免費到花蓮高爾夫球場接受培訓。

王政松表示，高爾夫球是與世界各國接軌的運動之一，孩子在10至12歲時只要在賽事活動中展露天分，進而被選入潛力選手、菁英選手中，可獲得政府和民間企業支持，也有機會以全額獎學金方式進入美國一流大學就讀，未來無論是走向職業或學術道路，發展都相當多元寬廣。

捐贈活動由東華大學體育與運動科學系楊昌斌教授協助促成，縣議員李正文、縣府教育處長李裕仁、花蓮縣體育會高爾夫委員會主任委員黃冠欽及多所縣內國中小校長出席捐贈儀式。

(中時 )