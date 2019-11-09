六堆秋收祭今年邁入第4年，同時也成為六堆客家文化園區的金字品牌，連3周系列活動場場暴人潮，9日登場的「歡樂採菜趣」吸引百餘名親子家庭客參加，大手拉小手戴上花布斗笠採菜的畫面，溫馨又可愛。（謝佳潾攝）

六堆秋收祭今年邁入第4年，同時也成為六堆客家文化園區的金字品牌，連3周系列活動場場暴人潮，9日登場的「歡樂採菜趣」吸引百餘名親子家庭客參加，大手拉小手戴上花布斗笠採菜的畫面，溫馨又可愛。（謝佳潾攝）

六堆秋收祭今年邁入第4年，同時也成為六堆客家文化園區的金字品牌，連3周系列活動場場暴人潮，9日登場的「歡樂採菜趣」吸引百餘名親子家庭客參加，大手拉小手戴上花布斗笠採菜的畫面，溫馨又可愛。（謝佳潾攝）

六堆秋收祭今年邁入第4年，同時也成為六堆客家文化園區的金字品牌，連3周系列活動場場暴人潮，9日登場的「歡樂採菜趣」吸引百餘名親子家庭客參加，大手拉小手戴上花布斗笠採菜的畫面，溫馨又可愛，而下周「客家食福宴」是一桌難求，120桌不到1周全被訂光。

「自己採的菜最好吃！」六堆客家文化園區指出，秋收季系列活動都是繞著「秋糧好收成」的意象發展，當中採菜就是很具體的表徵，讓遊客親自下田採，不僅切身體驗豐收好滋味，也藉由與土地的親近，更懂得珍惜生活的一切得來不易。

除採菜外，寫生、花燈製作、庄頭藝文表演等，也一樣吸引不少遊客目光，而最熱門的當屬將於16日登場的「客家食福宴」，工作人員說，往年都只辦100桌，但因太多人反映桌數太少，所以今年加開到120桌，結果推出後不到1周，120桌全數被搶光。

園方說，秋收季舉辦至今，參加人數年年攀升，尤以親子、家庭客占多數，舉例採菜體驗，不是父母帶小朋友就是三代同堂，園區儼然成了親子互動的最佳場所，這是文化展現的意外收穫。

客家文化發展中心主任何金樑說，六堆秋收祭是透過傳統客家祭儀的進行，展現台灣客家文化多樣貌，每年10至11月間，中心會與高屏六堆12鄉區會共同辦理相關活動，從腳下的這一片土地開始，跨到生活、文化、生態、產業各個層面，讓大家感受客家人歲時生活的智慧。

(中時 )