美中貿易戰可能會在年底結束，美國之後如何阻礙中國崛起，除了貿易牌外，有可能再打「台灣牌」！對此，大陸知名戰略學者閻學通指出：做最壞的打算，做最好的努力，要有「底線思維」。

據《中評社》報導，對美中貿易戰的溢出效應，美國總統川普會否在美中戰略競爭中利用台灣問題作為籌碼，大打「台灣牌」？閻學通回應：美國已經在用了。這不是用不用的問題，而是用到什麼程度的問題。但用到什麼程度也很難預測，因為現在連貿易衝突的進程都充滿不確定性，要判斷美國如何利用台灣問題更困難。美方必然用，但用到什麼程度，很難說。中方對此是做最壞的打算，做最好的努力，這就叫「底線思維」。

閻學通7日在約翰霍普金斯大學國際關係學院（SAIS）的「中國論壇」做了「美中競爭與國際秩序」的講座。他指出，在中美競爭中，人們覺得國際秩序充滿不確定性，原因是：第一，國際權力結構的變化，現在的美國政府似乎不願發揮冷戰結束後那樣的全球領導者作用；第二，世界正處於從單極主義向雙極主義的轉化過程中，國際力量再分配，從而產生某種焦慮感。

(中時電子報)