桃園市政府青年事務局9日在中原大學舉行第二屆桃園時代青年行動家頒獎典禮。(青年事務局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市政府青年事務局9日在中原大學舉行「第二屆桃園時代青年行動家頒獎典禮」，公開表揚社會關懷、永續發展及群力造夢等三大領域25組優秀青年個人及團體，會場周邊並串聯國內外青年志工聯合市集，攜手呈現桃園時代青年在志願服務上的豐碩成果。

獲選「社會關懷行動家」的「LIAA(Love is all around)新興高中志工服務社」，感受到施比受更有福的意義；「永續發展行動家」獲獎者魏曉恩就讀台灣大學生物產業傳播暨發展研究所，活用媒體行銷創立源自日本的附食材農業雜誌《旅人食通信》，帶領青年以全新視角參與農業

獲選「群力造夢行動家」的「武陵高中垂直整合團隊」，主要探討移工們「行」的權益，提供整合學習、考照和購車的知識服務，讓移工族群在台灣更加自在方便地生活。

除了透過頒獎典禮向社會介紹表揚桃園時代青年的行動事蹟，活動當天也邀請到「舊鞋救命」活動發起人楊右任，分享如何以行動募集近9萬雙舊鞋送到非洲偏鄉貧童的腳前，鼓舞在場青年要繼續在行動的路上努力前行。

(中時 )