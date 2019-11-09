前行政院長賴清德（中左）9日前往萬華為立委參與人林昶佐（中右）站台，並與民眾一同合影。（姚志平攝）

前行政院長賴清德9日前往萬華為立委參與人林昶佐站台，對於媒體詢問「蔡賴配」一事未正面回應，僅表示他是來助選的。（姚志平攝）

前行政院院長賴清德積極投入民進黨立委輔選、全台跑透透，今現身萬華，替無黨籍立委林昶佐競選總部成立站台，活動主持人語出驚人爆料「台灣的副總統已經站在這裡了，這沒有外爆，這壹周刊也沒有，只有我們艋舺林昶佐小報有報」，賴清德微笑沒否認，現場高呼賴清德加油。

賴清德拉抬立委選舉氣勢，成綠營最強助選員，今替黨籍立委林昶佐競選總部成立站台全力催票，賴痛批國民黨，我們不能接受一國兩制，習近平也公開說，九二共識不是國民黨說的，沒有一中各表的空間，只有一個中國的原則，台灣只能一國兩制，主權就沒了，台灣民主精神被受破壞，拒做第2個香港。

活動主持人突然爆出「就是要讓媒體知道，台灣的副總統已經站在這裡，沒有外爆，壹周刊也沒有，只有我們林昶佐小報有報，台灣的人才留在台南就不對，就是要留在總統府」，現場賴清德微笑沒否認之外，事後媒體追問，賴清德也避而不答，支持者高喊，賴清德加油。

賴清德魅力不減，吸引許多支持者爭相要求簽名，熱情支持者的夾道歡迎，賴清德直言，國民黨的主席解決的方案，就是提出和中國簽訂和平協約，但如果有效的話，西藏就不會那麼慘，所以我們不要做第二個香港，第二個西藏。

(中時 )