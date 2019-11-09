台東縣長饒慶鈴頒獎表揚獲得「金駝獎」的資深志工林溪山。（莊哲權攝）

台東縣政府舉辦第22屆「金馨獎」績優志工頒獎典禮暨志工大會師。（莊哲權攝）

台東縣今年有兩位資深志工榮獲今年度全國志工最高榮譽「金駝獎」肯定，其中，77歲的林溪山公職退休後投入志工行列14年，運用所學的急救技巧，救了無數寶貴生命，台東縣政府今天舉辦「金馨獎」績優志工頒獎，林溪山與百餘位熱血志工，一起接受表揚。

林溪山曾任在台糖、中油等單位服務，因父母身體欠佳，10年前提早退休，專心陪伴父母復健時，發現台東基督教醫院人手不足，便當起志工，協助引導病患，開啟志工生涯。

林溪山回憶，某次發現老榮民倒臥家中、異物梗塞，現場實施哈姆力克法將其救醒、送醫治療；也曾遇過榮民從輪椅上摔倒昏迷，一度沒有呼吸，林溪山及時進行CPR搶救，讓患者恢復呼吸，並送院觀察。

台東縣政府今舉辦第22屆「金馨獎」績優志工頒獎典禮暨志工大會師活動，縣長饒慶鈴頒獎表揚林溪山、張憲耀2位「金駝獎」得主，及績優志工、團隊共158個獎項。

資深志工張憲耀獲全國志工最高榮譽金駝獎，受縣長饒慶鈴表揚。（莊哲權攝）

饒慶鈴表示，台東縣內志工團隊更從23年前的50隊，到今天的193隊，顯示台東人積極參與服務的熱情和愛心，不落人後。她說，台東縣是志工大縣，擁有8108位熱心志工，每年提供近112萬餘小時的服務，因為有大家的付出，讓台東在總體競爭的評比奪得全國第3名。

為讓志工夥伴更有參與感，今年還舉辦創意舞蹈大賽選拔，展現不同領服務領域志工團隊特色與活力，並由在場志工一同參與投票選拔優勝團隊，獲頒獎金及獎狀，結果第一名縣府文化處文化志工團、第二名中華民國紅十字會台灣省台東縣支會社會服務隊、第三名寶桑教育志願服務隊、最有活力獎台東縣立體育場志工團、最佳造型獎台北榮民總醫院台東分院志願服務隊、最佳創意獎台東縣仁愛國民小學愛心志工服務團。

(中時 )