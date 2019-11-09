新竹縣第2選區立委參選人鄭朝方（右）9日與立法委員李麗芬共同舉辦「108新課綱座談會」，為家長與學生說明108新課綱。（鄭朝方提供／陳育賢新竹傳真）

右起鄭朝方、李麗芬、教育部次長林騰蛟共同舉辦108新課綱座談會。（鄭朝方提供／陳育賢新竹傳真）

新竹縣第2選區立委參選人鄭朝方為消除家長與學生對於108新課綱的疑問，9日特別與立委李麗芬共同邀請教育部次長林騰蛟與教育團體下鄉，與家長作面對面座談，他更在會中提出教育政見，主張未來應建置專責平台，來因應新課綱所面臨的問題。

長期關注教育問題的鄭朝方今天與立法委員李麗芬共同邀請教育部次長林騰蛟、108新課綱宣講團舉辦「108新課綱座談會」，鄭朝方表示，108新課綱上路政策及相關專有名詞，對許多學生及家長來說仍非常陌生，因此希望藉由此次的教育部官員下鄉座談會，詳細清楚地向家長們一一說明。

林騰蛟指出，為推動12年國教，教育部積極與家長及相關團體接觸與對話，制度的變革是必要的，針對新課綱持續發展的過程，家長的角色也非常重要，透過陪伴與支持，希望讓每個孩子都能越來越茁壯及跟上世界變遷的腳步。

李麗芬則表示，舉辦座談會的動機是應立委參選人鄭朝方要求，鄭朝方對於教育議題格外重視所以邀集教育部針對課綱政策親自到第1線讓學生家長了解。

鄭朝方說，看到這麼多家長犧牲假日來參加這個座談會，可見許多家長不但關心自己的小孩，也關心台灣整個教育制度，希望讓所有孩子都能夠獲得優質教育。

他表示，新課綱盼能在生活過程中，以核心素養為基礎，培養學生更多思考、思辨的能力，讓每個孩子進到學校的學習課程後，有很多的機會了解自己的興趣性向，獲得學習發展的機會。

但學生、家長需要因應學習變革，對學校教學也是一大挑戰，教育主管機關有必要針對教育第1線的老師，以及關心孩子學習狀況的家長，搜集意見後做滾動式的檢討和改善。

鄭朝方今天更主張應建置專責平台，來因應新課綱所面臨的問題，他當選後將持續關注這方面的議題並蒐集家長意見，他會積極向教育部提出建言。

(中時 )