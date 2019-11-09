針對蔡英文總統今上午出席「2020蔡英文總統連任全國藥界後援會成立大會」，聲稱提高藥師服務費不會讓大家失望，相信很快會有結論，國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕表示，提高藥師服務費牽涉財源、公平性問題，蔡總統為爭取藥界支持，未做過評估就開支票，即便當選後跳票，大家也拿她沒辦法。

黃曼昕指出，提高服務費這件事牽涉到公平性，如果蔡總統答應藥師提高服務費，是不是醫師、物理師、放射師、職能治療師等要求增加給付，蔡政府也都會照單全收，選前大放利多，但財源要從哪裡來，蔡英文完全沒有說明，不認同蔡英文為拚選舉提出的政策。

黃曼昕說，韓陣營醫療長照政策事改變現行醫療資源分配，減少無效醫療浪費，降低藥品及醫材價差，把多餘的錢用來回饋醫療人員給付，這樣才是正確的做法。

醫療預防及長照部分，在健保不漲前提下，推動大健康預防產業，透過健康管理，以基因檢測家族病史，以便事先預防，盡早發現提早治療，避免後期察覺需要大筆花費投入醫療，民眾健康也能更有保障，減少到醫療診所看病的機會，省下相關醫療費用支出可累積財源，未來用於檢討調整服務費或醫療給付使用。

黃曼昕強調，無法認同參選人去一個後援會成立，在場都表態支持就亂開政治支票，呼籲蔡政府回歸務實的政策，不要畫大餅四處撒幣爭取支持。

(中時 )