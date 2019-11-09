模特兒展示「天作之合」翡翠鍊，兩條短鍊的串聯不僅傳奇，且更有價值。（粘耿豪攝）

：「天作之合」翡翠鍊為兩條短鍊的串聯，價值翻倍，起拍價 550萬港幣 。（CHRISTIE'S提供）

這只康熙琺瑯彩千葉蓮碗，背後藏著康熙皇帝的雄心與夢想。（CHRISTIE'S提供）

常玉《五裸女》有西方野獸派的濃郁色彩，並以東方寫意線條勾勒美女，估價2.5億港幣。（CHRISTIE'S提供）

佳士得（CHRISTIES）香港秋拍台北預展今明兩天在萬豪酒店登場，預計將再創下畫家個人拍賣新高紀錄的常玉「五裸女」，在畫壇與馬諦期的《舞》呼應，是展現最受注目的焦點，另一只暱稱為「圓夢」的康熙琺瑯彩千葉蓮碗，是中國琺瑯技術領先西方的代表作，有一圓康熙夢想的意涵，從佳士得拍品一窺東西文化藝術的交流，饒富趣味。

佳仕得香港秋拍將在11月22日至27日在香港登場，總共有三千件拍品，來台展品的作品為450件，總價為17億港幣，當天邀請名模展示珠寶、腕表和皮包等，並由專家導覽重要拍品。

★《五裸女》 東方裸女之舞

有「東方馬諦斯」之稱的常玉畫作近來成為拍賣會上的新寵，日前一幅《曲腿裸女》才以1.97億港幣落槌創新高，如今佳士得端出這幅《五裸女》，不僅是常玉極為少見的站姿裸女，且在畫壇被拿來與馬諦斯的《舞》、畢卡索的《亞維農的少女》比照呼應，色彩濃郁背景的野獸派風格，但卻以充滿東方寫意線條來勾勒裸女，起拍價一舉來到2.5 億港幣。

★康熙琺瑯彩千葉蓮碗 圓康熙之夢

這只被佳士得視為「秘密武器」的康熙琺瑯彩千葉蓮碗，直到台北預展當天才首度現身，之所以如此神秘，是因為這只碗背後藏有一個夢想，一個康熙皇帝追趕西方工藝的夢想。

源自十五世紀歐洲的琺瑯工藝，在18世紀透過歐洲傳教士傳到來清宮，讓康熙皇帝為之驚豔，因而下令在宮內設立「琺瑯作坊」，由西洋琺瑯藝師培訓中國工匠。這只琺瑯彩千葉蓮碗技術純熟，推論應是康熙晚年的作品，不論是畫技、釉色和工藝的角度，皆遠超過當時的歐洲琺瑯，可想知當時的康熙皇帝是如何引以為傲。

★翡翠鍊 天作之合

這款名稱「天作之合」的翡翠鍊起拍價高達5500萬港幣，之所以難得罕有，是因為68顆翡翠珠源自兩條不同藏家的翡翠短鍊，雖出自不同原石，但色調、通透感皆能完美匹配，而被暱稱為「天作之合」，兩條短鍊組成長鍊後不僅更加時尚，且價格大幅飆高，起拍價至少提高了兩倍以上。

(中時 )