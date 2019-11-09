國民黨總統參選人韓國瑜貸款買房案遭人指控施壓台肥公司貸款，台南市立委林俊憲加碼爆料韓搞個人特權，與他對戰的國民黨立委參選人蔡淑惠9日在前台北縣長周錫瑋陪同下，跳出來譴責林俊憲烏龍爆料，若拿不出證據就該退選，林俊憲回應要大家拭目以待，後續當然會發展。

韓國瑜貸款買房被指特權施壓炒房，林俊憲的爆料被國民黨認為沒有具體證據，讓被潑糞的人還要舉證自清。

不滿林俊憲烏龍爆料，與他同區競選的蔡淑惠9日跳出來呼籲，林俊憲若拿不出具體證據，就該向社會道歉，否則就該辭去立委，退出選舉，向社會道歉。另外林的爆料內容涉及公部門洩密，提醒檢調主動偵辦。

周錫瑋認為民進黨刻意抹黑韓國瑜，是在製造迷局，編導一場鬧劇，轉移蔡英文總統近日支持度遞減的窘境。如同當年國民黨吳敦義、黃俊英在選高雄市長時，分別被民進黨指控錄音帶事件與走路工事件，事後都證明是烏龍案。

國民黨台南市議員曾培雅認為，林俊憲是賴清德子弟兵，現在蔡、賴配甚囂塵上，林想表現給蔡、賴兩人看。對蔡淑惠敢勇敢發聲譴責林俊憲，表達欽佩與支持。

蔡淑會以棒球比喻，呼籲林俊憲「如果你只是一時失投，就拿出風度脫帽鞠躬道歉，如果是惡意的觸身球，你會受全場噓聲，被全民主審逐出場」。

林俊憲9日笑稱此事才剛開始，韓陣營不用陣腳大亂，他強調韓國瑜沒跟身邊的幕僚說實話，「你作了什麼事情，你自己非常清楚」請大家拭目以待，後續當然會發展，直指韓應該說出真相。

(中時 )