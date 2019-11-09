金寧鄉「鄉村市集派對」吸引遊客相揪來到。（李金生攝）

來！這隻水獺布偶不錯喔！（李金生攝）

金寧鄉「鄉村市集派對」吸引遊客相偕來到。（李金生攝）

金寧鄉「鄉村市集派對」，親子共度午后美好時光。（李金生攝）

金寧鄉長楊忠俊（右五）與鄉代們一起為小攤主人加油打氣。（李金生攝）

金寧鄉公所還貼心的準備野餐墊，提供民眾現場借用。（李金生攝）

金寧鄉長楊忠俊（左四）與鄉代們一起為小攤主人加油打氣。（李金生攝）

金門金寧鄉今（9）日起連2天舉辦「鄉村市集派對」，紅男綠女穿梭來去，將鄉公所廣場妝點得熱鬧滾滾。琳瑯滿目的農特產品和創意手工藝品，在熙攘人潮中展現農村新活力，也瀰漫一種悠閒的假日風情。

以打造歐風小農、小攤，呈現農村多樣面向為主題的金寧鄉「鄉村市集派對」，採取多元開放式的複合規畫，除有「一村一特產」展示區、熟食區外，還有文創二手工藝品、服飾和親子手作DIY區，強化在地自產自銷，減少運送過程能耗和碳排放，符合綠色環保的特色。

今天下午首場開幕，吸引各地民眾扶老攜幼來到，在目前最HOT聲林之王呂評逵及金門古箏表演好手黃柏瀚、王（王民）瑄2人組助陣下，享受優閒尋寶和品嘗美食的樂趣，讓幾名自由行的廈門遊客，也開心讚美真是一個好地方。

金寧鄉公所還貼心的準備野餐墊，提供民眾現場借用，席地親子共度午后美好時光。這項很有農村悠閒氣息的小市集，9-10日下午14時30分起至17時30分在金寧鄉公所前廣場進行，主辦單位歡迎大家一起來體驗。

(中時 )