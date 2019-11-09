今年竹崎「椪柑王」劉文錦（中）已有50年種植經驗。（張毓翎攝）

竹崎鄉柑橘類水果種植面積1200公頃，椪柑則占590公頃。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁（左二）、竹崎鄉長曾亮哲（左三）及竹崎鄉農會總幹事林孟怡（右一）等人今日走訪每個攤位，感受在地好味道。（張毓翎攝）

嘉義縣竹崎鄉椪柑進入盛產，竹崎鄉公所9、10日上午10時至下午4時，在竹崎鹿滿客家園區舉辦「豐橙秀橘，作客竹崎」活動，會場設置椪柑、黃金果、紅龍果等20個農特產展示攤，此外，9日在椪柑評鑑頒獎典禮，縣長翁章梁也至現場頒發竹崎「椪柑王」獎給有50年經驗的果農劉文錦。

日前竹崎鄉農會舉辦椪柑評鑑活動，針對椪柑的外觀、品味、質地與糖度進行評分，共80位參賽者角逐，最後由73歲的劉文錦奪冠；今日授獎時，劉文錦表示，他只使用有機肥，並以草生栽培維持生態平衡，出產的椪柑品質優。

劉文錦說，目前椪柑收購價依重量、等級，每台斤12至27元不等，但他收購價每台斤可達32元，今年產約10萬台斤，已全銷售一空。另外，他也提到，今年雖沒有受到風災影響，但雨量偏少，產量減少，比起往年椪柑有更小顆，不過，香甜滋味仍不減。

縣長翁章梁、立委陳明文及竹崎鄉長曾亮哲等人今日也至現場宣傳，並走訪每個攤位，感受在地好味道。翁章梁表示，未來將全力推廣「嘉義優鮮」品牌，今年縣府已編列1億元的「農業發展基金」，待議會審議通過，將用在農業的轉型及拓展通路上，打造「產、製、儲、銷」一條龍的經營模式。

主辦單位表示，由於假日遊客多，當地停車空間有限，民眾可以停到附近的鹿滿國小、鹿滿活動中心，共50個停車位，建議不要直接把車停在路邊白線上，以免影響用路人的安全。

(中時 )