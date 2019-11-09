高雄市陳姓男子今年初在大同醫院候診時，刻意走近一名正在衛教的女護理師，用手緊貼其臀部滑過，嚇得護理師花容失色。陳男不甩院方警告、還辯稱「又不是由下往上摸」，甚至還跟蹤其他護理師，導致人心惶惶。護理師氣得不願和解、告上法院，女法官也當庭怒斥陳男「不知反省」，依妨害醫療業務執行罪，判其有期徒刑10月，可上訴。

陳男為大同醫院就診常客，過去就有上下班盯哨、偷摸其他護理師的紀錄，也曾遭到護理長警告，但並未因此收斂。今年1月23日，陳男前往醫院內科候診，發現一名護理師正在對病患衛教，他刻意從後方貼近、用右手緊貼護理師臀部並滑過。護理師驚嚇之餘，立刻通報護理長並報警處理。

陳男當場辯稱「側面滑過不算摸，由下往上才算摸」、「我如果有這樣摸，隨便你們好不好」，氣得護理師堅持不和解且提告。陳男擔心被告，竟企圖打聽受害護理師班表，甚至多次到護理師休息室及女廁外堵人，造成院方人心惶惶。受害護理師表示，事後心裡一直承受莫大恐懼與壓力，上下班害怕到需要同事、家人、甚至保全陪同，也不敢在門診外掛出自己的名牌。

法庭上陳男依舊狡辯，一下稱要閃避玻璃櫥櫃才不得不貼近護理師，一下又說想吸收醫學常識、好奇護理師說什麼才湊上去聽，供詞反覆惹怒女法官，怒斥他不知反省、卸責。法官勘驗院方監視器畫面，發現陳男犯案前，右手故意彎曲抱胸，直到靠近護理師時才放下，還刻意從護理師右臀滑至左臀，明顯是預謀。護理師也強調，明顯感受到他的手臂貼著自己的臀部滑動，回頭一看後方空間寬敞、只有他一人，這些感覺是很真實的，並不需要刻意去誣賴他。

法官認為，陳男性騷擾正在執行醫療業務的護理師，害護理師驚嚇到無法工作，犯後態度惡劣，最後依妨害醫療業務執行罪，判處陳男有期徒刑10月，可上訴。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時 )