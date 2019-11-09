新北市長侯友宜今（9）日展開輔選立委參選人行程，對於下星期是否會與國民黨總統參選人韓國瑜同框造勢，他表示，「碰得上，碰；碰不上，就隨緣」。

國民黨新北市黨部輔選幹部今天表示，韓國瑜預計16日、17日兩天參訪新北市，不過，整個行程安排由韓國瑜全國競選總部安排與接洽，地方黨部尚未接獲參訪細節。

包括市黨部主委李乾龍與輔選幹部，都期待被喻為「母雞」的侯友宜可以與韓國瑜同台造勢，拉抬整體選情熱度，但相關人士也坦言，只能夠主觀期待但是否有機會「侯韓同框」，決定權仍在於侯友宜。

今天開始輔選的新北市長侯友宜，在前往新北市立委選舉第6選區（板橋西區65里）參選人林國春政見說明活動時，被媒體聯訪問到是否會與韓國瑜同台。

根據中央社報導，侯友宜表示，相信16日、17日當天，他不但市政行程很忙，也許很多立委參選人早就邀約好，他也必須前往輔選。

侯友宜說，從現在開始到明年初，他都會很忙，且還是以市政優先，「碰得上，碰；碰不上，就隨緣」。他最重要的角色還是新北市長。

(中時電子報)