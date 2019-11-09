葉元之講話 黃暐瀚居然在掉淚！

新北市市議員葉元之日前在YouTube分享一則標題為「葉元之講話 黃暐瀚居然在掉淚！」影片，短短一個禮拜吸引超越20萬點閱，對此影片主角、資深媒體人黃暐瀚日前終於公布他真正落淚原因，還開玩笑要葉元之別騙點閱了！

葉元之日前上傳一段他與黃暐瀚上中天《新聞深喉嚨》片段，影片中葉元之在發表言論時，只見黃暐瀚拿出手帕默默擦眼淚，吸引超過20萬人觀看，網友紛紛留言「有看到！（拿手帕抹眼淚）」、「我上次看也注意到了，我還以為我看錯，還倒回去看一次，每看暐瀚感性的時候，也會被他的情緒感染，會跟著想掉淚」。

對此，黃暐瀚昨日也在直播中談起此事，直言不想讓大家看到他在流淚，以為黃暐瀚怎麼那麼愛哭，還搞笑喊話：「葉元之你不要再騙讚了。」順便公布自己落淚的真正原因。

他說，那天節目是在講韓國瑜到桃園大溪慈湖謁陵，有個101歲的老榮民伯伯，半夜3、4點就起來搭公車，老伯伯也沒有親人，就這樣自己搭著公車只為了想看韓國瑜，「他們真的很愛中華民國。」

(中時電子報)