嘉義一名林姓男子在網路經挑細選，在某二手車拍賣網花了30萬買一輛二手名車，還在興頭上時，朋友覺得有異，一查才發現有人在這輛車上自殺過，是真真正正的「兇車」，讓車主嚇壞。
林男花30萬買中古車，卻在交車後才發現，曾經有人在車上燒炭自殺，讓他嚇壞氣炸，直說根本被詐騙，去電詢問後對方坦承確有此事，最後業者認錯原價收回事發車輛。
根據《東森新聞》報導，嘉義連鎖二手車行業者吳先生就表示，兇車買賣其實不算罕見，車行也有遇過有人把兇車洗乾淨之後來兜售的案例，但當然自己不敢收，不過最後還是有買家願意收購，目前還在北港路上跑。
吳先生表示，法律只有凶宅條例，沒有兇車條例，因此還是會有不少人願意低價收購兇車，至於中古車行賣兇車，一切就看業者良心，不過比較有名氣的連鎖中古車行基於名聲，基本上就不會賣兇車，若被知道公司會懲處。
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(中時電子報)
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