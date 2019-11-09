國民黨提名總統參選人韓國瑜夫人李佳芬9日在桃園進行佳芬講堂。（甘嘉雯攝）

不少新住民朋友參加佳芬講堂，並且與國民黨總統提名人韓國瑜夫人李佳芬、立委林麗蟬對話。（甘嘉雯攝）

桃園市新住民有6萬1000多人，居全國第4位，國民黨提名總統參選人韓國瑜夫人李佳芬與新住民立委林麗蟬共同就新住民議題、婆媳相處關係及語言等進行對話，李佳芬還以她去菲律賓與印尼參訪為例，認為台灣與東南亞間有這麼多人結婚生子，廣義上大家都是一家人。

「大家不都是講中文嗎？」李佳芬說，她當初嫁給韓國瑜也是有適應期，公公婆婆講的話她似懂非懂，不過也不敢多說，婆婆跟她說話，「我以為是跟大家說，才沒有應答」，相較於東南亞姊妹嫁到台灣來，語言更是挑戰。

李佳芬認為，台灣沒有說英語環境，而中華文化恢復，「品格文化不是教出來、講出來，而是示範出來的」，她說，她與婆婆及爸爸媽媽相處，就會讓孩子知道，時時刻刻會想到「奶奶、阿公阿嬤，這是示範出來的」。

「中華文化教材很遺憾國家拿來考試」，現在課程一直改，以前叫「生活與倫理」，現在叫「生活」卻沒有道德，老師都在自嘲，教改中心思想，就是國家的教育哲學，到底要放在哪裡？牽扯到國家走的方向，為何中華文化很重要？因為會影響到生命觀，有人會喜歡老莊思想，有人喜歡儒家等，萬一拿掉，我們的生命會非常空，如空心的樹木，「學習不能是痛苦，而是需求」。

而李佳芬說，她知道小孩未來會面臨國際化挑戰，因此從小帶領他們閱讀，透過閱讀可以打開視野，「我認為注音符號有問題，直接跳開學習文字」中英文學習過程中，小孩也曾疑惑問她，為何沒很精確讓他們念教科書，「大量閱讀對理解很重要」。

說到韓國瑜與家人的相處，李佳芬說，先生很孝順她的父母，當車子一停好人走進去，「女婿沒回來？」她說，聽到父母問的不是女兒還有點吃味，但後來想想，「他知道我很重視我的家庭，所以對我的家庭非常的好」。

而夫妻相處之道，李佳芬說，有時會抱怨口角，「怎不過來抱一下就沒事，一皮天下無難事，難道要我明講嗎？真是木頭！」

(中時 )