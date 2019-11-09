2019台東美展頒獎及開幕於今天下午在美術館山歌廳舉行。（莊哲權攝）

2年1次的「台東美展」，經15位專業評審委員嚴謹評審後，共84件作品勝出，今天在台東美 術館開幕，最大獎「台東獎」得主分別為來自雲林的劉晏嘉與南投的石佳蕙，縣長饒慶鈴期勉藝文人士堅持多創作，讓台東的美被看見。

2019台東美展頒獎及開幕於今天下午2點在美術館山歌廳舉行，由縣長饒慶鈴主持，包括立委劉櫂豪、評審團召集人、臺東大學人文學院院長林永發、美術產業學系主任林昶戎、台東生活美學館長李吉崇，及縣內藝人團體負責人或代表等參與。

縣長饒慶鈴表示，「台東美展」已辦理15屆，自2012年起開放為全國徵件，並於2013年改制為雙年展，今年共有400百多件作品參與，顯得多元豐富，透過台東美展，希望能鼓勵所有在藝術道路上的創作者，可以堅持下去。

評審團召集人林永發指出，台東美展已受到全國藝術創作人士的支持與肯定，參賽作品的質與量皆持續增長，今年報名有467件作品，更是從百餘件作品中，經過15位專業評審委員嚴謹的初審與複審，共有3類84件作品勝出，不少作品有遺珠之憾。

台東縣政府文化處說明，今年增加得獎名額，每個類別皆選出前3名，另外增加優選名額。其中最大獎「台東獎」由原本1名增列為2名外，另也增加獎金，除了第1名原有的獎金8萬元外，另提供典藏費10萬元，並由美術館典藏。

各類首獎作品分別為：書畫類《台東勝景》、創作者葉宗河；繪畫類《悠然長去的喧囂與塵埃》、創作者劉晏嘉；雕塑及新媒體藝術類《騷動下的變勢》、創作者石佳蕙。

今年台東獎得主分別為來自雲林的劉晏嘉與南投的石佳蕙。劉晏嘉的作品除以大尺幅表現空間聯想，並跨越水彩特質，保有輕盈的流動性外，更多了厚實層次感，佈局游移於抽象與具象，是跨越媒材的優秀作品。石佳蕙的作品則運用媒材的對立技法，在色彩上獲得視覺調和，表現出虛實間的變化。

台東美展開幕，碰樂團演出。（莊哲權攝）

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