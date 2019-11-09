導演張作驥今年以新片《那個我最親愛的陌生人》提名金馬獎最佳導演，同時他的電影回顧展共7部經典片，也正在華山電影館放映，9日他應邀出席回顧展《醉．生夢死》映後座談，片中演員鄭人碩、李鴻其、黃尚禾也驚喜現身。

3位演員都曾演出過張作驥的電影，張今說到現場才知道3位都來了，亦師亦友的4人團聚被問到有無機會再拍一部片？張一開始開玩笑說：「大家都紅了，請不起。」但又透露有計畫兩年後要拍一部商業片，所以屆時需要這些子弟兵再回來幫忙，一旁鄭人碩聽完回說：「師父只有一個，爬也要爬回來。」

之前張作驥曾說在《陌生人》之後的下一部電影是愛情片，依舊會找來素人演員，接著後年打算挑戰商業市場，希望找線上演員來演，還對著鄭人碩、李鴻其、黃尚禾開玩笑說：「你們都紅了，到時候1人投資1千萬給我。」希望3位人到錢也到。

今《醉．生夢死》映後，演員上台分享心得，鄭人碩稱該片是他從影以來最難忘的電影，也說：「最大祝福是師父身體健康。」李鴻其則很高興電影能重新上大銀幕，也感謝張作驥把自己帶進電影圈，黃尚禾則說聽到片尾的音樂，想到當時跑映後的感覺，最後大家也都祝福張的新作大賣。《那個我最親愛的陌生人》15日在台上映。

(中時 )