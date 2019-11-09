蔡育輝（左二）因對國民黨不分區立委名單有意見被批，洪秀柱（左三）站台時為他抱屈。（劉秀芬攝）

洪秀柱率台北市議員王鴻薇、徐弘庭、闕梅莎到學甲為蔡育輝助陣，現場湧進近千名熱情鄉親。（劉秀芬攝）

國民黨台南市立委參選人洪秀柱8日下午前往台南學甲幫蔡育輝站台，她一開講就替蔡育輝抱不平，蔡育輝對不分區立委名單提出意見，就被檢討，「難道要像當初換柱一樣把他換掉嗎？」現在國民黨立委連釋憲的席次都不夠，吵架都吵不贏民進黨，一定要要把像蔡育輝這樣的戰將送進國會，才能為人民發聲。

台南市第1選區立委參選人蔡育輝8日於學甲舉辦問政說明會暨後援會成立大會，洪秀柱率台北市議員王鴻薇、徐弘庭、闕梅莎為蔡育輝助陣，在地的議員尤榮智、方一峰、「龍介仙仔」謝龍介，高雄市議員黃紹庭也來相挺，現場湧進上千鄉親聽講，不斷揮舞國旗。

洪秀柱說，她真的替蔡育輝感到委屈，國會要過半，要有戰將，不分區席次也很重要，提名名單好壞影響很大，有學問、有專業、有戰鬥能力的年輕人跟有經驗的大老都很好，但人數分配上要有合理比例。

洪秀柱強調，有意見大家講出來，討論出共識，大家團結最好，現在就怕選出一個人，不敢講話，那才漏氣。蔡育輝敢講真話，代表基層的聲音，也不是要干涉中央，這樣就被連署要開除黨籍，太委屈了。

洪秀柱說，她曾提出國民黨要「用壯育青」的主張，雖說台南綠油油，是台南沒有好好培養人才，她相信鄉親是看人不看黨，推出優秀人才就會支持，像蔡育輝這樣敢講真話，替基層發聲的戰將，一定要用選票支持他。

(中時 )