防範一氧化碳中毒，消防局舉行封街體驗學習，民眾熱情參與。（桃園市消防局第三救災救護大隊提供／甘嘉雯桃園傳真）

防範一氧化碳中毒，消防局舉行封街體驗學習，民眾熱情參與。（桃園市消防局第三救災救護大隊提供／甘嘉雯桃園傳真）

防範一氧化碳中毒，消防局舉行封街體驗學習，民眾熱情參與。（桃園市消防局第三救災救護大隊提供／甘嘉雯桃園傳真）

防範一氧化碳中毒，消防局舉行封街體驗學習，民眾熱情參與。（桃園市消防局第三救災救護大隊提供／甘嘉雯桃園傳真）

防範一氧化碳中毒，消防局舉行封街體驗學習，民眾熱情參與。（桃園市消防局第三救災救護大隊提供／甘嘉雯桃園傳真）

防範一氧化碳中毒，消防局舉行封街體驗學習，民眾熱情參與。（桃園市消防局第三救災救護大隊提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園市消防局第三救災救護大隊9日於蘆竹區長壽二街辦理「防範一氧化碳中毒誓師活動」，分隊長蔡協晉特別提醒：民眾家中瓦斯熱水器如安裝於室內或晾衣物陽台處，均可能因通風不良發生一氧化碳中毒，應委託燃氣熱水器專業技術人員遷移熱水器至戶外通風處或更換室內專用的強制排氣型熱水器、電熱水器等，一般民眾如有遷移或更換熱水器需求，12月底前可至消防局各分隊申請家戶訪視。

活動內容包括消防話劇表演有獎徵答、防範一氧化碳中毒宣導、住宅用火災警報器宣導裝設、小小消防衣著裝、水滅火器操作、CPR實地教學、地震體驗車、煙霧體驗室、爆竹煙火安全宣導、環保回收贈好禮等，完成闖關體驗還能兌換好禮，以寓教於樂的方式教導民眾正確消防常識及天冷加強防範一氧化碳中毒，現場還有長壽社區的律動舞蹈班、肚皮舞班、民歌班等精彩表演，場面活潑熱鬧有趣。

蔡協晉表示，符合遷移或更換熱水器情形可補助3000元，如為低、中低收入戶民眾，明年1月至2月可至各消防分隊申請，最高可補助12000元，數量有限，請有需求民眾踴躍提出申請。另提醒民眾如已申請經濟部能源局的熱水器節能補助2000元（活動期間：2019年10月1日至2020年3月31日），便無法向消防局申請遷移更換補助3000元（中低收入戶12000元）二者只能擇一申請。

第三救災救護大隊長殷明坤表示：近來天冷使用瓦斯熱水器應特別注意環境通風避免一氧化碳中毒，並隨時注意個人保暖，以防範心血管疾病發生的危險。桃園市目前已有66件「住宅用火災警報器」成功示警案例，5樓以下社區或透天住宅(未設置火警自動警報設備)，民眾可至各消防分隊申請免費裝設1顆「住宅用火災警報器」，每戶限申請1次，數量有限，送完為止。

(中時 )