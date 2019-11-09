荒唐的悲劇，湖南一名16歲少年竟然動手殺害自己21歲的姊姊，竟然只是因為姊姊不借他玩手機。

10月28日，湖南衡陽某社區發生了一起悲劇。一名正在讀高中的16歲少年將21歲姐姐殺害後自己也輕生。事發前一天是他們母親的生日。被殺害的女子這兇嫌的姊姊是個幼稚園老師。

據目擊者表示，少年殺害姊姊後，就墜落到了樓下的遮雨棚。而一名拍下現場影片的民眾稱，是因為弟弟要玩手機姊姊不借，隨後悲劇就發生了。但也有人表示，是弟弟向姊姊要錢，被拒絕才行兇。

(中時電子報)