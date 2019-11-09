媽剛過生日 高中生為這個殺姊後輕生 17:582019/11/09 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 荒唐的悲劇，湖南一名16歲少年竟然動手殺害自己21歲的姊姊，竟然只是因為姊姊不借他玩手機。 10月28日，湖南衡陽某社區發生了一起悲劇。一名正在讀高中的16歲少年將21歲姐姐殺害後自己也輕生。事發前一天是他們母親的生日。被殺害的女子這兇嫌的姊姊是個幼稚園老師。 據目擊者表示，少年殺害姊姊後，就墜落到了樓下的遮雨棚。而一名拍下現場影片的民眾稱，是因為弟弟要玩手機姊姊不借，隨後悲劇就發生了。但也有人表示，是弟弟向姊姊要錢，被拒絕才行兇。 (中時電子報) #姊姊 #少年 #悲劇 #自己 #弟弟 也許您會感興趣 推薦閱讀 土耳其拘捕巴格達迪姊姊 可能提供IS珍貴情報 14:202019/11/05 國際 男友愛愛口含珍奶 一口咬下超悲劇 13:512019/11/05 日常 酒後不滿釀衝突 9人衝入民宅打人 19:302019/11/05 社會 新莊惡煞攔錯人拿辣椒水噴眼 無辜少年險失明 10:452019/11/06 社會 鄭秀文小三姊姊豪門夢碎 喬裝做這事博5.4億求翻身 13:482019/11/07 娛樂 黃子韜爆拍戲配專屬廚師 黃少祺暢聊結為忘年之交 16:252019/11/07 娛樂 宵禁！一過這時 陸未成年玩網遊將「強制登出」 17:012019/11/07 國際 「氧氣美女」李英愛也愛防彈少年！素顏被拍引騷動 17:132019/11/07 娛樂 「張老師」成立半世紀 救國團擴大服務面向 17:152019/11/07 生活 丁噹跨年「唯一」獻高雄夢時代 車內快速換裝湧「悲劇」 15:122019/11/08 娛樂 社會熱門新聞 母子3屍案女養家擔 本土劇臨演來不及發光 - 社會 老公3P金槍不倒續戰 正宮吃醋怒捅小三下體 - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 年輕男自撞分隔島 噴出200萬野馬跑車外身亡 - 社會 汐止死亡車禍 騎士撞上轎車不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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