味全龍與澳職阿德雷德巨人隊9日進行交流賽，龍隊開局落後，不過後半段火力全開，全場敲出12支安打中有9支長打，靠吳睿勝、高淮安雙雙開轟，以及李凱威清敲出帶勝利打點清壘安打，最終龍隊以13比4擊敗巨人隊，大獲全勝。

首局巨人隊敲出連續安打率先攻下1分，下半局龍隊首名打者洪瑋漢敲安上壘，張泰山以球員身分擔任先發第三棒、指定打擊，可惜擊出滾地球出局，接著洪瑋漢靠暴投跑回本壘追平比數。3局上半巨人隊敲出陽春炮超前比數，現場龍迷們也不吝嗇給予熱烈掌聲。4局巨人再多添1分後，下半局龍隊展開反攻。

張泰山在味全龍與澳職阿德雷德巨人隊交流賽中，先發出賽。（味全龍提供／鄧心瑜傳真）

4局下半龍隊朱祥麟因傷退場，吳睿勝臨時上陣，敲出一發代打陽春炮，讓現場龍迷熱血沸騰，接著巨人隊投手開始控球不穩，連送3個保送，龍李凱威在滿壘大好機會，敲出清壘的二壘打，一棒逆轉成5比3領先。

5局下半吳睿勝、林孝程連續2支長打再添1分；6局下半選秀狀元劉基鴻敲出2分打點二壘打將比分拉開成8比4。7局下半洪瑋漢補上2分打點二壘打後，高淮安代打敲出2分炮，此局龍隊灌進5分大局，最終便以13比4痛擊巨人隊。

李凱威在4局下半敲出2分打點逆轉安，且此戰繳出3支2、獲2觸身、包辦4分打點，獲選為單場MVP。此外吳睿勝、高淮安皆是代打敲出全壘打，全隊共敲出12支安打，其中有9支長打，技壓巨人隊。

賽後獲選為單場MVP的李凱威表示，因為滿壘時前面幾名隊友都是保送上壘，壞球連發的狀況下設定直球做攻擊，果然被他逮中。賽後他首次在觀眾前跳MVP慶祝舞蹈，讓他有些害羞表示，「第一次跳有點不習慣，不熟悉舞蹈怎麼跳，這個體驗很新鮮。」

(中時電子報)