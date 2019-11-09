世棒12強賽在台灣的B組的中華、委內瑞拉、日本與波多黎各等4隊，今（9）日全部離開台灣，中華隊與日本隊前進東京、千葉準備6強複賽，不過，大陣仗的日本隊行李超過1.3噸，行頭之多令人咋舌。

中華隊飛往日本的陣容，國際棒總提供部分坐商務艙、大多數坐經濟艙，前來送機的教育部體育署署長高俊雄表示，中華隊回程時，體育署將會幫忙中華隊全部升等為商務艙。這算是對中華隊的禮遇。

還好中華隊的陣仗沒有日本龐大，據了解，日本隊約有109人隊職員，離開台灣的行李有307件，行李重量超重1300公斤、等於1.3噸，協助處理離境的全國棒協人員看了都驚訝咋舌，國內中華隊以往出國最多也只有超重2、300公斤，這已經很了不起了。

日本隊坂本勇人的球具行李箱。（全國棒協提供）

棒球隊的行頭特別多，包括治療床、球棒、球、器具、耗材與個人行李等，日本隊的行李有裝箱、裝袋等，球員的行李不是貼上名字、就是以球衣背號標記，山岡泰輔的個人行李箱還掛著結祥物玩偶。

今天上午已有不少日職球迷趕赴機場送機，大約中午左右日本隊搭乘華航班機離開台灣。

(中時電子報)