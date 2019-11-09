蔡英文總統今出席「第72屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮」，總統致詞時表示，今年9月住院醫師開始適用《勞基法》、修正《醫療法》以加重醫療暴力刑事責任，及推動《醫療事故預防及爭議處理法》立法工作等。期許醫界跟政府繼續合作，一起為守護國民的健康跟幸福努力。

總統致詞時，預祝所有最用心、最辛苦的醫師，11月12號「醫師節快樂」。

總統指出，尤其是醫師公會全聯會，一直以來都扮演政府和醫界溝通最有效的橋梁，同時也積極和國際醫界保持聯繫，對於創新技術、學術成就，以及醫療產業發展，都有很重要的貢獻。

總統感謝全聯會每年舉辦醫療典範獎，為醫師帶來肯定與鼓勵，也讓我們能公開表揚行醫超過40年、甚至超過70年的資深醫師。他們將青春無私奉獻給社會大眾，化小愛為大愛，她對此表達最誠摯的敬意和感謝。

總統表示，政府努力提升基層醫療服務能量，導引民眾就醫習慣的改變，鼓勵醫療院所分工合作，希望可以提升醫療服務的效率，也避免醫療資源的浪費。

總統強調，政府持續改善醫師的勞動條件，今年9月，住院醫師開始適用《勞基法》，希望能保障他們工時與休假的彈性；至於其他醫師的權益，將持續推動修法，希望能夠更完善、更全面地保障醫師的工作權益。

總統也說，對於日益增加的醫療暴力絕對「零容忍」，因此修正《醫療法》，加重醫療暴力刑事責任，積極維持第一線醫療人員的基本尊嚴。而改善醫療糾紛，更是政府刻不容緩的工作。

她要再次強調，醫療糾紛的責任，應該是朝向刑責合理化的方向改善。去年一月，我們終於修正《醫療法》，明定醫療過失責任的認定歸屬。

總統提及，為了緩解醫療訴訟壓力，正在積極推動《醫療事故預防及爭議處理法》的立法工作，希望能有助於推動醫療爭議的改革，也能改善醫病關係。期待在各項配套措施下，醫師的勞動條件和執業環境，可以得到真正的改善。

總統表示，台灣面對高齡化社會的挑戰，未來需要更多專業優秀的醫療人員投入，共同來充實長照2.0的能量。期許未來醫界能跟政府繼續合作努力，一同面對高齡化社會的挑戰，讓國人能獲得更好的醫療照護跟服務。政府會繼續和醫師朋友們，一起為守護國民的健康跟幸福來努力。

(中時 )