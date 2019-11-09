2020蔡英文總統連任全國商業公會後援會今日舉行成立大會，除了蔡英文本人親自到場外，內政部長徐國勇、經濟部長沈榮津等政務官也前往助講力挺，但 徐國勇助講時卻口誤說自己「就任總統」，形成有趣插曲。

在蔡英文親自到場前，沈榮津、徐國勇等人先後上台致詞，強調蔡政府任內的政績，呼籲大家持，然而徐國勇致詞時講到自己就任內政部長時竟不小心口誤講成「我就任總統」，好在他馬上發現，向大家抱歉，表示是就任部長才對，還說自己為了支持蔡英文從早上講到現在講到出錯。

蔡英文致詞時表示她過去三年有一個施政重點是要挺產業，因為在經濟轉型科技發展中造成一些小型業者有轉型和經營困難，因此她請行政院與經濟部盡政府最大的力量與大家一起走轉型之路，三年來經濟表現讓大家可以安心，打了很好的基礎，所以當情勢發生改變台商希望有更安全的投資地點時就回來了。雖然今年外銷因國際市場有不確定因素，但內需產業跟投資勁道還是不錯，撐起經濟發展動能，政府還用了很多政策希望大家多消費多旅遊，讓業者生意更好，下個四年也會幫大家減輕營業負擔，導入新設備、科技、商機。

接著蔡英文表示為了讓民眾與各行各業分享經濟成果，她實施減稅，並投入更多經費到托育和長照，未來四年還要讓經濟與高端產業更好，台灣經濟會持續穩定發展，希望四年後台灣社會會是亞洲數一數二貼心照顧人民的國家。

最後蔡英文呼籲大家一定要投票，投一票是投台灣的未來，是挺她也是挺這個國家未來發展，讓這個國家有更好的機會。投票時展現國民意志，這次全世界都在看台灣人的選擇是民主未來還是向「中國」低頭，香港民主出問題就是因為沒有主權，台灣主權不能打折，民主才不會打折扣，所以投票日我們要大聲說出台灣人要保護自己的國家。

(中時 )